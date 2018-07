Allarme Listeria nei surgelati, il ministro Grillo: nessun focolaio in Italia

Al momento non risultano focolai di Listeria in Italia e il ritiro dei prodotti sono effettuati in via precauzionale

ministro della Salute Giulia Grillo sull'allarme scattato in tutta Europa che ha spinto Findus e Lidl a richiamare alcuni lotti di prodotti surgelati.



«Sto seguendo con la massima attenzione la vicenda del batterio Listeria. I miei uffici hanno subito predisposto tutti i controlli e le misure necessarie». I ritiri fanno seguito a una segnalazione di allerta europea proveniente dall'Ungheria. La Listeria é resistente alle basse temperature e, ricorda il ministro, viene inattivato con la cottura. deldella Salute Giuliasull'allarme scattato in tutta Europa che ha spintoa richiamare alcuni lotti di prodottiLEGGI ANCHELEGGI ANCHE«Sto seguendo con la massima attenzione la vicenda del batterio Listeria. I miei uffici hanno subito predisposto tutti i controlli e le misure necessarie». I ritiri fanno seguito a una segnalazione di allerta europea proveniente dall'Ungheria. La Listeria é resistente alle basse temperature e, ricorda il ministro, viene inattivato con la cottura.

