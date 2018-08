Gratta e Vinci come le sigarette: sui biglietti ci sarà la scritta "nuoce alla salute"

Anche sui gratta e vinci, come sui pacchetti di sigarette, comparirà la scritta 'nuoce alla salute'. Lo prevede un emendamento del Pd al decreto dignità approvato dall'Aula della Camera con 445 sì, 10 astenuti e 59 contrari (dichiarato il no di Forza Italia). La proposta aveva parere favorevole di governo e relatore, che in un primo momento avevano espresso parere contrario. I tagliandi dovranno contenere messaggi sui rischi connessi al gioco d'azzardo «in modo da coprire almeno il 20%» della superficie «su entrambi i lati».



I vecchi tagliandi senza avvertenze potranno essere venduti ancora per un anno (dalla data di conversione del decreto). Analoga dicitura andrà indicata anche sulle slot «nonché nelle aree e nei locali dove vengono installati». Restano validi anche le norme sulle avvertenze già previste dal decreto Balduzzi del 2012.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:19



