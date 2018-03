California, il caffè come le sigarette: il giudice ordina l'etichetta "nuoce gravemente alla salute"

In California il caffè, come le sigarette, dovrà avere l'etichetta che informa sul “ rischio cancro ” . Lo ha stabilito un giudice dopo una causa contro Starbucks e altre società, accusate di aver violato la legge dello stato che obbliga di avvertire a mettere in guardia i consumatori sulla presenza di sostanze chimiche nei prodotti che possono causare il cancro.



Nel caso del caffè, durante la torrefazione ad alte temperature viene prodotta una sostanza chiamata acrilammide, la quale fa parte della lista di quelle considerate cancerogene.

Venerdì 30 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:43



