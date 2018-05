Allarme 118: poche ambulanze, senza medici né infermieri: «Chiamarlo è un terno al lotto»

Il servizio del 118 è stato smantellato e per questo chiamare un'ambulanza è diventato un terno al lotto. A lanciare l'allarme sul sistema di soccorso è i l presidente nazionale del Sis 118 Mario Balzanelli che denuncia: «Negli ultimi 7-8 anni il sistema di soccorso salva-vita è stato smantellato».



A bordo delle ambulanze di rado ci sono medico e un infermiere in grado di intervenire con diagnosi e terapia immediata, spiega Balzanelli. La situazione è peggiore al Nord. «Al Sud - precisa - invece i mezzi di soccorso hanno il personale sanitario, ma troppo spesso arrivano in ritardo perché le ambulanze sono poche. Chiamare il 118 - sintetizza Balzanelli - è un terno al lotto».

Mercoledì 2 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:10



