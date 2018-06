M5S, domani nuovi capigruppo: in pole Crimi e Castelli

Ci sarà domani l'assemblea dei gruppi M5s di Camera e Senato per l'indicazione dei nuovi capigruppo che andranno a sostituire gli attuali presidenti, Giulia Grillo e Danilo Toninelli che hanno ora incarichi di governo. Alle capogruppo che si tengono oggi, intanto, prenderanno le loro veci i capigruppo vicari: Vito Crimi per il Senato e Laura Castelli per la Camera.



La riunione congiunta dei gruppi, che si terrà domani sera alle 21, oltre all'indicazione dei nuovi capigruppo (si vedrà se scelti dal capo politico e ratificati dall'assemblea come avvenuto per i primi capigruppo indicati ad inizio legislatura) dovrà anche affrontare il capitolo delle nomine di sottosegretari, viceministri e quello delle elezioni di uffici di presidenza delle commissioni permanenti e bicamerali. C'è infine un terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea che tratterà dei principi e delle regole del Movimento 5 stelle.

