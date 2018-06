di Barbara Acquaviti

Pronta una sforbiciata a oltre 1200 assegni che ricevono gli ex deputati nonostante le polemiche e le minacce di ricorsi e class action da parte dei diretti interessati. Un'accelerazione, con tanto di effetto sorpresa. Questa mattina alle 8.30 in ufficio di presidenza della Camera arriva la delibera Fico per ricalcolare secondo il metodo contributivo le pensioni attualmente erogate sulla base del sistema retributivo. Tradotto: è il taglio dei vitalizi. Un risparmio, che secondo stime ufficiose, dovrebbe aggirarsi intorno ai 20...