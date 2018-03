Authority, Cdp e Rai: le nomine di primavera

di Andrea Bassi, Marco Conti e Cristiana Mangani

Dalle società pubbliche alle Authority di garanzia, dal capo della Polizia fino ai vertici della Rai. Nei prossimi mesi, secondo i conteggi, ci sono da fare almeno 350 nomine in gangli importanti della macchina amministrativa ed economica dello Stato. Alcune delle scelte rischiano di cadere nell’interregno, non si sa quanto lungo, tra il governo uscente di Paolo Gentiloni e il prossimo, che ancora non si vede all’orizzonte. L’appuntamento più vicino è la scelta di un successore alla guida...