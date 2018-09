Def, Libia e migranti: girandola di vertici con Conte

di Marco Conti

Agenzie e di rating ed investitori attendono di capire che cosa intende scrivere il governo prima nella nota di aggiornamento ale poi nella. A preoccupare non tanto lo sforamento del parametro del tre per cento quanto il timore che nella maggioranza ci sia chi spinga per aumentare fortemente il deficit in modo da far scattare il piano B. Ovvero l’uscita dell’Italia dalla moneta unica.LEGGI ANCHELe rassicurazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria hanno solo in parte tranquillizzato gli investitori che hanno occhi puntati su ciò che farà la Lega. Ieri, non a caso, dopo le parole del vicepremier Matteo(«la manovra rispetterà le regole europee»), lo spread è calato sotto 190 e anche oggi sembra andare in questa direzione. In attesa del vertice che domani il ministro Tria avrà con il premier Conte, i vicepremier Di Maio e Salvini, oggi il leader del Carroccio ha riunito i vari responsabili economici della Lega e ne, pomeriggio si vedrà con Conte e Moavero per discutere di Libia e migranti.