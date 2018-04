Governo, l’attacco in Siria accelera le mosse di Mattarella

di Alberto Gentili

L’attacco sferrato nella notte da Stati Uniti, Francia e Germania contro la Siria imprime un'ulteriore accelerazione alla soluzione della crisi politica. Ieri sera al Quirinale escludevano che nelle prossime ore o giorni il capo dello Stato avrebbe affidato un mandato pieno per formare un governo nella “pienezza dei propri poteri”. E lo facevano perché ieri l’attacco di Trump, Macron e May sembrava dovesse slittare. Ora però la situazione cambia. E Mattarella dovrebbe procedere quanto prima, anche prima di mercoledì, e incaricare Matteo Salvini o Luigi Di Maio.



La scelta dipenderà dalle indicazioni che il Presidente riceverà informalmente dai partiti: se tiene il centrodestra e la Lega non scarica Silvio Berlusconi, l’incaricato sarà Salvini. Se invece il capo leghista dovesse abbandonare il Cavaliere al proprio destino, sarà Di Maio a tentare la formazione del nuovo esecutivo basato sull’asse M5S-Lega. A questo punto, vista l’urgenza di dare un governo al Paese, sembra tramontare l’ipotesi di un mandato esplorativo alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, o all’omologo della Camera Roberto Fico. Difficile anche che l’esplorazione venga affidata al leghista Giancarlo Giorgetti gradito al Pd: i dem, nonostante qualche mossa di avvicinamento, restano ancora nel congelatore.



Cresce invece l’opzione, in caso di perdurare dello stallo, di un “governo del presidente”, o “di emergenza” guidato da una figura terza, indipendente e autorevole, mandato dal capo dello Stato a raccogliere voti in Parlamento delle forze “più responsabili”. Un epilogo che fa venire l’orticaria a Di Maio e Salvini, ma che potrebbe andare avanti anche senza il sì di Lega e 5Stelle: il nuovo governo, pur non avendo ottenuto la fiducia, potrebbe traghettare il Paese (dopo aver cambiato la legge elettorale e fatta la manovra di bilancio) fino alla primavera del 2019. Fino alle elezioni

