Governo, tra Pd e M5S riparte il dialogo. Orlando: «Di Maio rinunci alla Lega e discutiamo»

Pd e 5Stelle continuano ad annusarsi e a lanciare segnali. Dopo che martedì Dario Franceschini ha aperto senza mezzi termini a un accordo di governo con Luigi Di Maio per scongiurare la saldatura di un asse populista tra grillini e la Lega di Matteo Salvini, oggi interviene Andrea Orlando, leader della minoranza interna: «Se Di Maio continua a pensare di poter parlare con Salvini su temi quali Europa, immigrazione, politica internazionale o flat tax, stiamo facendo delle chiacchiere totalmente a vuoto: non ci sono le condizioni non per sedersi al tavolo ma neanche per salutarsi». Ma ecco l'apertura: «Penso che al Pd in ogni caso convenga assumere una posizione più attiva, parlare di contenuti, far emergere le nostre proposte». Orlando non crede «si arriverà ad un negoziato» con i 5Stelle, ma al Pd «conviene chiedere di scoprire le carte, dire a Di Maio che se vuole che si apra una discussione deve rinunciare alla interlocuzione con la Lega: ci sono 4 o 5 punti per cui quella interlocuzione esclude un rapporto con il Pd. Tuttavia non vorrei sembrare eccessivamente pessimistico, se i 5Stelle rinunciano alla Lega siamo pronti a discutere».



A stretto giro di posta è arrivata una nuova apertura dai grillini con il capogruppo Danilo Toninelli: «Al Pd abbiamo già proposto di scrivere insieme un contratto di governo. Qualcuno finalmente ha capito che si trattava di una proposta seria. Ovviamente però ci rivolgiamo a tutto il Pd e aspettiamo una risposta unitaria da parte di tutto il partito». Come dire: non ci bastano Franceschini e Orlando. Ed ecco che, a sorpresa, arriva un segnale di attenzione anche dalla deputata renziana Alessia Rotta: «Il M5S è molto lontano dai nostri valori. Il Pd non rinuncia alla propria identità e alla propria azione. E comunque non abbiamo mai ricevuto una proposta di collaborazione concreta dal M5S. Di Maio finora ha detto: o Francia o Spagna purché se magna. Non c'è una proposta politica da parte loro, c'è solo la volontà di andare al governo. Salvini è stato più onesto e ha detto che c'è troppa distanza tra Lega e Pd. Il tema nostro non è pregiudiziale. Lasciamo pure perdere i 5 anni precedenti e le offese personali. Io voglio sapere se l'offerta politica del M5S è reale oppure se c'è solo una volontà di governare per governare. In questo secondo giro di consultazioni noi presenteremo una piattaforma di temi che ci stanno a cuore, se su questo si trova una convergenza e il M5S dice che sceglie noi e non la destra, noi siamo pronti ad una scelta di responsabilità. Però poi non si dica che siamo attaccati alle poltrone. M5S e Lega hanno fatto un'occupazione militare dei ruoli istituzionali, anche dei questori. Se stanno già facendo le prove di governo? Probabilmente Ma escano allo scoperto, perché non si possono prendere in giro i cittadini».

Mercoledì 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:45



