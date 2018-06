Vaccini, scontro nel governo. Salvini: «Dieci sono inutili e dannosi». Di Maio: «Opinioni personali»

di Stefania Piras

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Dieci vaccini obbligatori sono inutili e pericolosi». Matteo Salvini ieri ha scelto un tema, i vaccini, che ha richiesto pochissimo tempo per la trascrizione sul contratto di governo perché M5S e Lega su questo vanno d'accordo: sono contro l'obbligatorietà. Il tema non sarà processato nel comitato di conciliazione tra M5S e Lega. INVASIONE DI CAMPO Eppure ieri l'imbarazzo e il fastidio dei pentastellati era notevole. Non solo perché è l'ennesima dichiarazione che fa emergere...