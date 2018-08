Tap, Conte incontra a palazzo Chigi il sindaco di Melendugno

Alla fine, per evitare sorprese e soprattutto contestazioni, è toccato a Marco Poti, sindaco di Melendugno, salire a Roma per incontrare a Palazzo Chigi il primo ministro Giuseppe Conte. Il premier aveva promesso l’incontro con le comunità locali, dopo il vertice alla Casa Bianca durante il quale Donald Trump è stato abbastanza chiaro sulla necessita che si realizzi il metanodotto. Obiettivo dell’amministrazione Usa è quello di ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di gas russo.



Dopo le contestazioni alla ministra del Sud Barbara Lezzi, il presidente del Consiglio ha preferito giocare in casa.

Giovedì 2 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:12



