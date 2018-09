Tria sotto assedio costretto a cedere: «Ma io non lascio»

Ultimo aggiornamento: 08:18

L'argine che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha provato a mettere alle richieste di Movimento Cinque Stelle e Lega, non ha tenuto. Alla fne, il ministro, ha dovuto cedere davanti a un fronte di una compattezza granitica. La svolta è stata l'allineamento della Lega, che fino a qualche giorno fa sembrava aver assunto un atteggiamento di maggior supporto al ministro, alle posizioni intransigenti dei grillini. Ma già dalla mattina, il titolare del Tesoro, aveva dovuto accantonare l'idea del gesto estremo delle dimissioni. Più d'uno, anche nelle più alte sfere istituzionali, gli avrebbe fatto presente che un suo eventuale passo indietro nel giorno in cui il governo avrebbe dovuto approvare il Documento di economia e finanza, sarebbe stato per i mercati come un fiammifero gettato in un deposito di benzina. Lo spread, insomma, sarebbe esploso molto più di quanto, probabilmente, farà con l'asticella del deficit fissata al 2,4%. «L'interesse della Nazione», per parafrasare lo stesso ministro, gli sarebbe stato fatto presente, è che lui mantenesse il suo posto. Ma senza la carta delle dimissioni Tria si è trovato senza nessun asso da giocare. E alla fine ha ceduto, salvando in parte le sue posizioni ottenendo che 5 miliardi, in pratica 0,3 punti di Pil di deficit all'anno, fossero destinate agli investimenti. Uno zuccherino per addolcire l'amara pillola anche alla Commissione europea. Tria ha provato a resistere per tutta la giornata. Al primo ministro, Giuseppe Conte, l'unico oltre a Paolo Savona, che lo ha accompagnato per tutta la giornata, con il quale si è confrontato ieri nel primo vertice, ha offerto di portare l'asticella del deficit, con la mediazione del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, fino al 2,1%. Troppo poco per Salvini e Di Maio, che invece hanno alzato ancora le pretese: non più il 2,4% ma il 2,5%.I SEGNALIUn segnale di unità di intenti, anche perché, il ministro dell'Economia ha provato a spaccare il fronte giallo-verde. «Bisogna scegliere», avrebbe detto, «o il reddito di cittadinanza o la revisione della legge Fornero». Così è tornato a via XX settembre, sede del ministero, e ai suoi tecnici ha fatto rifare i conti. Sul tavolo una nuova offerta: 8-10 miliardi di euro per il sussidio chiesto fortemente dal Movimento Cinque Stelle, e soltanto 2,5 miliardi per la riforma delle pensioni. A dire che i soldi messi sul piatto per rivedere la Fornero erano «troppo pochi» non è stato Salvini, ma Di Maio. Altro segnale di compattezza tra i due, visto che l'uscita anticipata dal lavoro con quota 100 è uno dei pezzi della manovra che più stanno a cuore a Salvini. Nel pomeriggio, prima che la linea Maginot di Tria cedesse, erano circolate delle bozze del Programma nazionale di riforma che accompagna il Def. Bozze nelle quali era possibile rinvenire il pensiero originale di Tria nella stesura del documento.Si parlava di una «rimodulazione delle aliquote dell'Iva», una delle proposte che nei giorni scorsi aveva fatto imbufalire Di Maio e Salvini. Si parlava della necessità di ridurre il debito pubblico, una missione che con l'asticella del deficit fissata al 2,4% diventa assai complicata da rispettare (anche se in questo potrebbe aiutare il risultato molto alto che sta avendo l'asta per la cessione delle frequenze per la telefonia mobile 5G). E si parlava persino della riforma dell'Irpef, con un piano per ridurre immediatamente a tre le aliquote per poi arrivare soltanto a due: 23% e 33%. Le task force volute dal ministro, per adesso, hanno lavorato a vuoto.Adesso inizia per Tria, probabilmente, la parte più difficile. Toccherà al ministro andare a difendere a Bruxelles le cifre inserite nella Nota di aggiornamento del Def. Con il deficit al 2,4% i miliardi a disposizione diventano 27 con i quali si potrà finanziare di fatto l'intera manovra.