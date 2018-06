Ballottaggi, Toti esulta: i risultati ispirino il centrodestra

LEGGI ANCHE Ballottaggi, risultati Comune per Comune I risultati ottenuti al ballottaggio nei comuni liguri e italiani evidenziano come sia stato premiato un centrodestra «che sa guardare al futuro, con una coalizione forte e compatta» e che ha aggredito le regioni 'rosse' come la Toscana. Lo afferma il governatore ligure Giovanni Toti. «La storia del centrodestra è ancora lunga e gloriosa. I risultati siano di ispirazione per il centrodestra a livello nazionale e per quel che mi riguarda per la parte dei moderati che ha bisogno di un serio rilancio. Da domani subito al lavoro».LEGGI ANCHE

«La Liguria oggi è amministrata per il 90% dal centrodestra. Quando iniziammo la nostra avventura amministrativa in Regione eravamo al 30%», sottolinea poi Toti commentando i risultati dei ballottaggi a Imperia () e. «Il centrosinistra scompare dalla nostra regione» evidenzia Toti, che ha fatto un plauso al suo candidato a Imperia, Luca Lanteri che pur arrivando dietro a Claudio Scajola «è riuscito a recuperare molti voti».Il caso Imperia avverte però Toti non ha nessuna «praticabilità nazionale. Viene confermato il solido radicamento del centrodestra nella città». Per Sarzana, dove il centrodestra vince per la prima volta, Toti parla di caso «epocale, siamo riusciti a bissare il successo dello scorso anno alla Spezia».