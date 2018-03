Caso Giochi a Torino, M5S sfida Grillo e vota no. L'ira della Appendino

di Lorenzo De Cicco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

C'erano una volta i diktat del capo e l'esecuzione spicciola dei proseliti. Sotto la Mole, stavolta, va in scena un altro film. Beppe Grillo tifa per il ribaltone sulle Olimpiadi, si espone in prima persona, sconfessa il tabù dei grandi eventi che polverizzò il sogno di Roma 2024, e poi? Le sue truppe al Comune sabaudo e in Regione Piemonte procedono in ordine sparso - chi diserta l'aula, chi vota contro, chi si astiene - il blocco un tempo granitico degli eletti si sfarina in rivoli e correnti come un partito...