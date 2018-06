Terremoto, Conte lunedì ad Amatrice. Il sindaco: «Chiederò un impegno maggiore»

Giuseppe Conte sarà lunedì ad Amatrice per una visita nelle zone colpite dal terremoto del 2016. In quell'occasione Filippo Palombini, sindaco facente funzione chiederà al governo un impegno più sostanzioso per la ricostruzione.

«Ho avuto conferma che il premier Conte lunedì ci farà visita ad Amatrice - dice Palombini - i temi di cui parleremo sono quelli sul tavolo in questi giorni: lo snellimento delle procedure per la ricostruzione, i villaggi temporanei per i non residenti, la sistemazione delle aree Sae, la viabilità, il sostegno e il rilancio dell'economia». «Chiederò al Governo - aggiunge - un impegno a fare tutto questo in tempi il più stretti possibile. Chiederò particolare attenzione affinché si mettano a disposizione dei sindaci dei comuni distrutti strumenti adeguati per poter incidere nella ricostruzione».

