Telecamere negli asili, la Camera dà il via libera alla procedura d'urgenza

La Camera ha concesso la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge che impone le lecamere negli asili. Nella scorsa legislatura, addirittura nel 2016, la Camera aveva già approvato una proposta di legge che consentiva l'installazione di telecamere a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio assistenziali per anziani pubblici e privati per contrastare gli abusi sulle persone più indifese della società di cui troppo spesso le cronache danno notizia. Il testo fu approvato con il voto contrario di Sinistra Italiana e l'astensione del M5S.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:30



