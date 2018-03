Tavolo per Roma, vertice per la firma al Mise tra Governo, Regione e Comune

di Simone Canettieri

La vecchia legislatura è praticamente finita e il tavolo per Roma voluto da Calenda vuole lasciare in eredità alla Capitale i primi 8 progetti. La firma del protocollo d'intesa è in corso al Mise. Seduti al primo piano del ministero, oltre al padrone di casa Carlo Calenda, i ministri Marco Minniti, Dario Franceschini, Marianna Madia, Beatrice Lorenzin e Gianluca Galletti. Per la Regione, il governatore Nicola Zingaretti, per il Comune il vicesindaco Luca Bergamo (Virginia Raggi è ancora in settimana bianca, per domani è atteso il ritorno della sindaca a Roma). Nonostante gli attriti della sindaca con Calenda, Bergamo ha confermato che il Campidoglio continuerà a collaborare affinché il tavolo vada avanti anche con il futuro governo. Tra i vari progetti, sul fronte sicurezza, c'è anche l'installazione di 7.000 telecamere nel I municipio, grazie alla collaborazione tra Invitalia e ministero dell'Interno.

