Tav, Toninelli: «Impegno a ridiscutere l'accordo, verifiche in corso»

Il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time è intervenuto sull'argomento Tav terzo valico: « Le verifiche sono in corso e nelle prossime settimane inizieremo a dare i primi responsi. Il mio obiettivo è quello di riesaminare in tempi brevi le diverse grandi opere per individuare quelle necessarie e buone per i cittadini, che dovranno quindi essere concluse, a partire da quelle già iniziate, per quelle invece non a vantaggio della popolazione dovremo, in un secondo momento, analizzare e valutare nel dettaglio come agire. Un processo del tutto analogo a quanto già svolto in altri Paesi europei, come ad esempio la Francia».







Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:00



