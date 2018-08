di Mario Ajello

dal nostro inviato ARCORE Il Cavaliere non c'è, perché è in Sardegna. Matteo Salvini fa il comizio a due passi dalla reggia berlusconiana di Arcore, dove si svolge la festa locale della Lega. E la distanza tra i due è siderale. In un centrodestra che somiglia a un simulacro («non so Berlusconi ci crede ancora»), e Salvini sembra aver capito benissimo che il protagonismo moderato da nuovo leader forzista di fatto di Tajani gli può creare problemi. Specie in questo Nord che non digerisce...