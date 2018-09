Sgarbi ci ripensa: niente dimissioni da sindaco di Sutri. E annuncia: «Una via intitolata a Casaleggio»

Vittorio Sgarbi, sindaco di Sutri (Viterbo), dopo aver annunciato le dimissioni da primo cittadimo evidentemenet ci ha ripensato. E annuncia l'intitolazione di una strada a Gianroberto Casaleggio, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle.



«Il suo merito - ha dichiarato Sgarbi nel corso della conferenza stampa in corso a Palazzo Cipolla a Roma per presentare il Festival d'Autunno a Sutri - è quello di aver creato dal nulla, un partito fondato sul nulla, senza idee, con parlamentari venuti dal nulla, anche loro senza idee, portandolo al 30%. Casaleggio è stato un genio, autore di un vero miracolo. Per questo va ricordato».

