Non solo tagli al Sud/ Quella beffa nascosta nei fondi Ue per i migranti

“Mentre a Roma si discute, Sagunto viene espugnata”. Il triste monito di Tito Livio può ben descrivere il sentimento con cui si assiste oggi al dibattito pubblico nel nostro Paese. Mentre procede a colpi di insulti e irrigidimenti una inconcludente discussione sulla formazione del nuovo governo, in Europa è iniziata la partita sul bilancio comunitario dalla cui impostazione dipenderà molto della politica economica e del futuro del nostro Paese. Certo, siamo solo all’inizio, si dovrà fare la discussione nel Parlamento Europeo e poi ci sarà la decisione finale del Consiglio Europeo. Ma l’esito di questa partita dipenderà molto dalla strategia e dalle conseguenti iniziative che da subito saranno messe in campo.



Nelle intenzioni della Commissione Europea si annuncia per il bilancio 2021-2027 una significativa riduzione della spesa agricola (-5%) e del fondo per le politiche di coesione (-7/-10%) destinato al nostro Sud. Due capitoli di spesa fondamentali per le nostre politiche di sviluppo. In tanti hanno ampiamente documentato gli effetti negativi di un simile approccio sottolineando la necessità di mettere in campo subito una forte iniziativa tesa a cambiare questa impostazione. Ma vi è un aspetto sul quale vale la pena richiamare l’attenzione. Tra le previsioni di spesa infatti ci sarebbe un incremento nel capitolo dedicato all’immigrazione.



E non è escluso che così si pensi di compensare la riduzione della spesa per agricoltura e sviluppo delle aree depresse oltre quello di garantirsi il consenso dei Paesi interessati, come l’Italia e quelli del sud Europa. In fondo è questa oggi la vera emergenza e sì, ci saranno meno soldi per lo sviluppo del Sud, ma si avranno più soldi per gestire l’immigrazione.



Questa tesi va subito smontata e da considerare inaccettabile. Pretendere più Europa nel governo dell’immigrazione non vuol dire solo che l’Europa debba dare qualche soldo in più ai Paesi che accolgono e tengono i migranti. L’esigenza sarebbe semmai di condividere tra tutti i Paesi europei il governo dei flussi migratori, dai salvataggi in mare all’accoglienza, dall’esame dei richiedenti asilo alla distribuzione dei migranti fino ai rimpatri. Riaffermando il principio che le nostre coste sono i confini dell’Europa e non solo i nostri confini nazionali. Ma potrebbe anche esserci una non casuale coincidenza tra la previsione di più spesa comunitaria per l’immigrazione e la discussione in corso sulle modifiche al Trattato di Dublino. Stipulato nel 1990 e poi modificato in successive occasioni, il sistema di Dublino stabilisce quale stato membro dell’Ue è responsabile circa l’esame delle richieste di asilo e quindi della gestione dei migranti in arrivo. In quasi tutti i casi previsti dal trattato lo Stato individuato è quello di primo ingresso e dunque, per i flussi che arrivano dal Mediterraneo, soprattutto l’Italia e la Grecia. Non vi è dubbio che siano ormai maturi i tempi per un netto superamento del trattato, concepito in ben altra fase storica quando le caratteristiche del fenomeno migratorio erano molto diverse oltre che più contenute.



Ma è forte la pressione, in particolare da parte dei rappresentati dell’Europa centro settentrionale, tesa a modificarlo in modo ancora più penalizzante per i Paesi di ingresso sia riducendo le possibilità di condividere le responsabilità nel gestire i richiedenti asilo, sia prevedendo un correttivo di redistribuzione ancora più rigido e penalizzante per i paesi di ingresso. Addirittura c’è ancora chi insiste sul monetizzare la possibilità di non accettare il trasferimento degli aventi diritto d’asilo. <HS9><HS9>È allora legittimo sospettare che un aumento di spesa del capitolo immigrazione possa essere finalizzato proprio a supportare questo tipo di cambiamento del sistema Dublino che per noi significherebbe aggiungere il danno alla beffa: sempre più soli nella gestione dei flussi migratori e con meno soldi per lo sviluppo del Sud. Ci sarebbero dunque tante buone ragioni per mettere subito il nostro Paese nelle condizioni di farsi sentire, sgombrare il campo anche da questi sospetti e impegnarsi per una giusta distribuzione del bilancio comunitario oltre che per una seria politica europea sull’immigrazione. Magari per evitare che “Dum Romae consulitur, Saguntum exupagnatur”.



