Obiettivo Mezzogiorno/ Riequilibrare il Paese, una battaglia in quattro atti

di Gianfranco Viesti

La proposta per il bilancio 2021-2027 dell’Unione Europea appena presentata dalla Commissione, che prevede tra l’altro un taglio di circa il 10% in termini reali delle politiche di coesione regionale, appare miope e pericolosa. Essa non va solo contro gli interessi del nostro Paese e soprattutto del Sud Italia che attende un urgente riequilibrio nella distribuzione delle risorse; ma anche contro quelli, di lungo periodo, dell’intero continente. L’Unione Europea è stata per decenni un successo. Non ha garantito...