Statali, per i dirigenti premi “selettivi” nel piano Bongiorno

di Simone Canettieri e Sonia Ricci

«Premiare i dirigenti bravi, quelli che non si limitano a fare ciò che devono ma fanno davvero girare la macchina pubblica». È questo l’obiettivo di Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica amministrazione, alla vigilia della ripresa del confronto sul rinnovo contrattuale dei manager della Pa. Ma alcune novità potrebbero trovare posto in un apposito decreto legge. Bongiorno, che ha affrontato il tema dal raduno leghista di Pontida, conferma di non volere una riforma che porti il suo nome; si propone...