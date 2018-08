Spread, conference call del governo per rassicurare i mercati

Un vertice telefonico ai massimi livelli del governo per dare un segnale rassicurante ai mercati, in apertura di una giornata che preoccupa palazzo Chigi sul fronte spread. A darne notizia con una nota, di prima mattina, è la stessa presidenza del Consiglio.



«Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte - recita -, i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, in un vertice svoltosi ieri 13 agosto, hanno esaminato il quadro macroeconomico e hanno condiviso il lavoro in corso per la definizione dei dettagli del quadro programmatico che verrà presentato a settembre e già deciso nel precedente incontro nelle sue linee generali».



«Il quadro programmatico - sottolinea la nota del governo, - come è noto, concilia il perseguimento degli obiettivi programmatici del governo con la stabilità delle finanze pubbliche ed in particolare la continuazione del percorso di riduzione del rapporto debito/Pil».

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:22



