di Marco Conti

ROMA “A 61 anni dalla firma del Trattato di Roma, che istituì la Comunità economica europea, la questione su quale sia il significato reale dell'identità europea rimane cruciale per il destino dell'Italia. Neanche 17 anni di moneta unica sono riusciti a trasmettere ai popoli europei un senso profondo di unità. Perché i Popoli europei non riescono a persuadersi fino in fondo del senso e della bontà di questa cruciale idea?”. Danilo Nesci, parlamentare Cinquestelle, presenta così il convegno che si terrà domani pomeriggio a Montecitorio. “Sovranità Italia: quale Unione?”, il titolo della riunione alla quale prenderà parte anche il presidente della Camera Roberto Fico. Molti punti interrogativi che però sottendono già una risposta che sembra lontana dalla logica di Visegrad che piace a Matteo Salvini. All’evento parteciperanno Dalila Nesci, parlamentare Movimento 5 Stelle promotrice di «Parole guerriere», Roberto Fico, presidente della Camera,i Andrea Cioffi, senatore Movimento 5 Stelle sottosegretario al Ministero per lo Sviluppo economico ed il lavoro; Alberto Bagnai, senatore Lega presidente commissione Finanze del Senato, il poeta e filosofo Marco Guzzi.



Domenica 24 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14



