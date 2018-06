Sondaggi, centrodestra al 42,4%: se si votasse oggi maggioranza certa in entrambe le Camere

Se si votasse oggi il centrodestra potrebbe raggiungere la maggioranza assoluta dei seggi in entrambe le Camere. Con il 42,4% dei voti, questo il dato aggregato di Lega-FI-FDI secondo i sondaggisti di SWG, in centrodestra potrebbe ottenere ben 334 seggi alla Camera e 162 al Senato, rispettivamente 18 e 2 seggi in più della maggioranza assoluta.



Considerando che la simulazione non include i 12 seggi della Camera e i 6 del Senato assegnati nelle circoscrizioni estere (di cui un terzo potrebbe andare proprio al centrodestra), si capisce come l’ipotetica maggioranza potrebbe essere effettivamente più ampia. Comunque è bene sottolineare che sia i sondaggi che le simulazioni sui sondaggi sono virtuali e cambaino tutti i giorni.

Martedì 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:30



