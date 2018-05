Governo, si tratta: Salvini e Di Maio chiedono 24 ore di tempo al Colle

LEGGI ANCHE ----> È in corso un incontro tra il leader della Lega, Matteo Salvini e il capo politico del MoVimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Al centro il tentativo di un accordo per formare il nuovo governo.LEGGI ANCHE ----> Toti preme su Berlusconi:

M5s e Lega hanno informato la presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire ad un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. È quanto informa l'ufficio stampa del Quirinale.