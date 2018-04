Siria, la base dei M5S: lavorare per la pace

Scalpita il popolo del web iscritto al M5s per la labile presa di posizione sulla questione siriana da parte del Movimento. Sul blog delle Stelle i commenti degli iscritti al M5s sembrano disorientati e in alcuni casi irritati. «Che dichiarazione democristiana Luigi! Complimenti hai battuto Berlusconi e Gentiloni!» lo rimprovera Alessandro T. ed anche Giordano si arrabbia: « Di Maio, non fare il paraculo è una comunicazione questa da Ponzio Pilato. Devi dire chiaramente che siamo contro ogni tipo di violenza». Un altro iscritto, G.P. è molto duro «la vostra ipocrisia e mancanza di posizione inizia a fare un pò schifo». Pier Luigi è drastico: «oramai non mi riconosco più nel M5s. Le battaglie contro il sistema partitico e anticasta sono finite in soffitta ..Salvo qualche occasionale presa di posizione (Di Battista docet). Il M5s è diventato più realista del re.. non vedo piu differenza tra il Pd Renziano e la linea Berlusconiana. È il Renzusconismo». Per Pier Luigi inoltre «leggere certi post sempre più filogovernativi sempre più casta e poteri forti sempre più partito..dimostra la naturale l'involuzione del Movimento con un adattabilità al sistema che fa paura ..Trovo più coraggiosa Salvini il che è tutto dire». Vincenzo è preoccupato per l'Italia: «con chi se la prendono per indebolire l'Europa ? Con noi! Nonostante il nostro estremo servilismo nei loro confronti, il nostro appecoronamento totale ci devono schiantare per aprire un varco in Europa all'Africa». Oreste è in collera, critica le «bombe intelligenti» e attacca: «figli di puttana: che grande occasione per fare un governo di Dx con i guerrafondai. Presidente mi raccomando,visto che lei per la sua età non ha subito le conseguenze di una guerra dia pure il suo assenso al Delinquente di turno!». Paola invece se la prende con il sistema: «avevo visto giusto, per la guerra in Siria è urgente fare il governo. Il Pd, la Bonino e ora anche Berlusconi, fremono, sono favorevoli all'intervento italiano. Ci saranno delle risorse da spartire e loro vorranno partecipare. C'è chi fa il tifo: »Cari Danilo e Giulia, avete fatto benissimo a chiedere la convocazione urgente di Gentiloni, deve riferire. Quindi massimo controllo«. Bruno vede rafforzata invece l'alleanza con la Lega. »Un punto in comune c'è: la pace. Mettiamoci d'accordo: la pace viene prima di tutto. Si faccia questo governo e si fermi la pazzia«

Sabato 14 Aprile 2018



