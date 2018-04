Governo, Berlusconi riunisce lo stato maggiore a palazzo Grazioli in vista delle consultazioni

È iniziato nella residenza romana di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli il vertice con lo stato maggiore di Forza Italia in vista delle consultazioni al Colle per la formazione del governo. Silvio Berlusconi riunisce lo stato maggiore del partito a palazzo Grazioli in vista delle Consultazioni al Colle dove domani l'ex premier salirà insieme alle due capigruppo. Alla riunione di via del Plebiscito sono presenti oltre al Cavaliere, i fedelissimi Gianni Letta, Licia Ronzulli, Niccolò Ghedini, Sestino Giacomoni e Valentino Valentini. Presenti anche le due capigruppo Anna Maria Bernini, presidente dei senatori azzurri e Mariastella Gelmini, capogruppo di Fi oltre al presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani.

Mercoled├Č 4 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:17



© RIPRODUZIONE RISERVATA