Siena espugnata: noi stufi del buonismo

Dal nostro inviato Meritocrazia, zero. Clientele di partito, tante. C'è stata dunque una rivolta, contro questo sistema, a Siena. Cortei di motorini, sbandieramenti in Piazza del Campo. Ebrezza da crollo del Muro. Purtroppo, non c'è Rostropovich. Sulla vetrina della sede della Cgil, lungo via Montanini, pieno centro della roccaforte rossa diventata verde leghista, è subito comparso un cartello. Si legge: «Mai più fascismi». Lo guardano i senesi a passeggio all'indomani delle elezioni, e...