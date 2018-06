Laboratorio M5S-centrodestra Musumeci: in Sicilia prove di dialogo

Prove di dialogo tra M5S e centrodestra in Sicilia. Mentre a Roma Forza Italia si prepara a votare no alla fiducia al governo Conte, a Palermo è partito senza tanti proclami un laboratorio che avvicina il centrodestra di stampo Fratelli d'Italia ai grillini.



«La collaborazione con il M5s c'è già stata. I Cinque stelle hanno votato decine e decine di norme della legge di stabilità, hanno svolto con responsabilità il ruolo di opposizione come il Pd e Sicilia futura. Era quello che io avevo chiesto: disponibilità a discutere sui singoli temi. La coalizione di governo è quella che hanno voluto gli elettori e però, siccome la politica è l'arte del possibile, non mettiamo limiti», conferma il governatore siciliano, Nello Musumeci.



Quanto alla Lega, che pure ha rifiutato di entrare nella giunta Musumeci, anche qui qualcosa si muove. «Da parte del ministro Salvini è emersa grande disponibilità e attenzione», dice Musumeci. «Aspettiamo che il governo si organizzi nei ministeri e poi verso la fine del mese cominceranno le missioni romane».

Luned├Č 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:42



