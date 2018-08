Mattarella in vacanza alla Maddalena. Il sindaco: «Presenza discreta che ci inorgoglisce»

«Una presenza discreta, che ci inorgoglisce». Lo dice all'Adnkronos il Sindaco di La Maddalena, Luca Montella, a proposito delle vacanze che il Capo dello Stato Sergio Mattarella sta trascorrendo sull'Isola, ospite dell'Ammiragliato della Marina Militare. Accolto festosamente «dalla popolazione e dai turisti, il presidente proprio ieri ha visitato il Compendio Garibaldino di Caprera, è andato a Messa in parrocchia ed ha percorso a piedi le vie del paese fino all'Ammiragliato, tra la gente. Devo dire - afferma con un sorriso - che Mattarella ha trovato una gran bella accoglienza anche da parte dei turisti stranieri».



Insomma un ospite estremamente «piacevole e discreto il Presidente Mattarella», che si ferma nelle sue passeggiate «a chiacchierare con le persone e a salutare i bambini». Una presenze che quasi non si percepisce nonostante l'imponente dispositivo di sicurezza predisposto dal Quirinale e dalla Questura di Sassari. «Inorgoglisce certo avere un ospite in casa nostra come il Capo dello Stato che ha scelto anche quest'anno la nostra Isola per trascorrere dieci giorni di riposo», spiega Montella. Aiuta anche il meteo: «In questi giorni il tempo ci sta regalando delle splendide giornate sull'Arcipelago, e questo credo che piaccia anche al presidente Mattarella».



Nessuna pressione istituzionale, nessun appuntamento «proprio per garantire all'uomo il massimo della tranquillità per ritemprarsi dalle fatiche della sua alta carica. Siamo a sua completa disposizione - dice il sindaco mentre risponde ai collaboratori ed alle telefonate -. Vogliamo assicurare la massima discrezione al Presidente e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi». Anche sull'agenda mondana di Mattarella il Sindaco vuole assicurare la completa privacy al presidente: «Pizza o ristorante? No so nulla - risponde Montella con un sorriso- se ci chiederà qualcosa siamo pronti a soddisfare qualsiasi richiesta». La parola d'ordine in Comune è infatti discrezione e disponibilità.

Luned├Č 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:30



© RIPRODUZIONE RISERVATA