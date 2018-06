Il senso del discorso/ Il «ma anche» di chi media tra gli opposti

di Alessandro Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il cambiamento davvero interessante è che da ieri, nel dibattito pubblico italiano, il termine populista non può essere più utilizzato come un epiteto. Per la semplice ragione che sono gli stessi populisti ormai a rivendicarlo, purché venga inteso nel suo significato per essi autentico: “l’attitudine della classe dirigente ad ascoltare i bisogni della gente”. Sì, siamo “anti-sistema”, ha ammesso inoltre Giuseppe Conte in apertura del suo discorso al Senato per la fiducia. Ma...