Seggiolino anti abbandono: la Camera accelera sull'obbligo

Via libera dell'Aula della Camera all'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge per l'installazione sui seggiolini auto dei dispositivi anti-abbandono. Soddisfazione è stata espressa da diversi gruppi parlamentari. «La scelta di affrontare il tema con una corsia preferenziale è un bel segnale di fronte ai numerosi casi di cronaca che ci raccontano una realtà drammatica e dolorosa.



Forza Italia si è sempre occupata con forza del tema, presentando numerosi emendamenti al Codice della strada nella scorsa legislatura e presentando una proposta di legge agli inizi di questa, a firma Bergamini - Prestigiacomo. La sicurezza dei nostri bambini è prioritaria: ora occorre fare presto e bene», sostengono le deputate azzurre Stefania Prestigiacomo e Deborah Bergamini.

Mercoled├Č 25 Luglio 2018



