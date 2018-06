Stretta sugli sbarchi: «Permessi alle Ong solo in porti lontani»

di Sara Menafra

È il premier Giuseppe Conte a tirare il freno sul contrasto con le ong. Se il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha messo in cima ai suoi pensieri l'idea di raffreddare i rapporti di collaborazione tra governo e volontari. Dal g7 in Canada, il premier chiarisce che «il governo non ce l'ha con le organizzazioni non governative, non ritiene che siano il problema», il punto semmai è spingere l'Europa ad affiancare l'Italia nella gestione dei flussi, «valutando il comportamento» dei...