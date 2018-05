Savona: «Veti su di me? Penso di sì»

«Sì che lo penso». Così Paolo Savona risponde al giornalista della trasmissione Agorà - che diffonde il video - alla domanda se pensa che ci siano veti sul suo nome per via XX Settembre. All'altra domanda sul perché l'Europa possa essere preoccupata, l'economista risponde: «Non lo so».LEGGI ANCHE Conte, vertice con M5S e Lega. Di Maio: sui ministri decidono il premier e il Quirinale Lo scontro sulla nomina dell'economista eurocritico non si è ancora concluso. Dopo i richiami di Sergio Mattarella, che dice no ai 'diktat' dei partiti, e mentre il premier incaricato Giuseppe Conte è al lavoro sulla lista dei ministri ministri, oggi il leader 5 stelle Luigi Di Maio ha detto che sui ministri decidono Conte e il capo dello Stato.