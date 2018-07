Quasi 20 milioni di italiani faticano a curarsi o rinunciano a farlo per mancanza di soldi

Roma - Il dato è choccante. Sono circa 20 milioni gli italiani in difficoltà nel gestire la propria salute, tra chi rinuncia alle cure o si indebita per farlo. «Circa 12 milioni di italiani rinunciano a curarsi per difficoltà economiche; oltre 7 milioni si sono indebitati per farlo; 2,8 milioni hanno venduto casa per sostenere le spese per

la salute. Sono invece 11 milioni quelli che si sono assicurati per la copertura sanitaria». I numeri frutto di una rielaborazione di dati Istat e Censis, sono stati diffusi da Confcooperative Sanità, all’assemblea nazionale in corso

a Roma.



Mercoledì 4 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:48



© RIPRODUZIONE RISERVATA