«Salvini, fortunato che la sedia elettrica è stata abolita»: bufera sull'assessore

«Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor ministro». Bufera sul post firmato da, assessore all'Istruzione del comune di San Stino di Livenza (Venezia), retto dal centrosinistra: reazioni sdegnate da parte della Lega, a partire dal vicepresidente della Regione Veneto,. Il post è stato pubblicato sui social, ma è poi stato rimosso.LEGGI ANCHELa Pavan rispondeva a una considerazione del ministro dell'Interno sull'indagine a suo carico relativa al caso della nave Diciotti. «Indagato per sequestro di immigrati? Scopriamolo insieme», aveva scritto Salvini allegando il filmato con l'apertura della busta della Procura.Il sindacodel Comune risponde così: «Mi pare si stia montando un caso sul nulla. Un commento fuori luogo sicuramente, ma che nulla ha a che vedere con il lavoro e l'impegno dell'assessore. Se ci si appiglia su questo significa che a San Stino problemi più gravi non ce ne sono e la Lega non sa dove parare...».