Salvini: per le strade di Roma non ho visto buche

A Roma non ci sono buche. L'ha detto oggi, durante una diretta Facebook, Matteo Salvini. Il leader del Carroccio ha sottolineato che nella Capitale «non ci sono, almeno non da dove parlo io». Una dichiarazione obiettivamente sorprendente e che però ha anche un valore politico poiché indica l'ottimo stato delle trattative sul governo fra M5S e Lega.











Neanche due mesi fa, infatti, il 13 marzo, dopo l'apertura di una voragine sulla Gianicolense nella quale era caduta un'automobile, Salvini la pensava all'opposto sulla gestione pentastellata di Roma e aveva postato un commento con questo titolo: «Buche a 5 stelle a Roma».



«Salvini non vede le buche di Roma? Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. A furia di frequentare i grillini ha

cominciato a non vedere più nulla». È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd. «Come direbbe il grande Totò: Ma ci faccia il piacere - continua -. Capisco che Salvini ce la stia mettendo tutta per arrivare a Palazzo Chigi, ma dire che a Roma non ci sono buche, magari per fare un 'piacerè ai grillini e alla sindaca Raggi, è davvero ridicolo», conclude Pedica.



«Salvini a spasso per Roma non vede le buche. E proprio vero che chi si accosta al M5S diventa come le tre scimmiette non vede, non sente, non parla delle cose che non gli convengono. Salvini apri gli occhi altrimenti ci caschi nelle buche come i poveri romani». Così in un tweet, riferisce una nota, Marco Palumbo consigliere capitolino Pd.





