Migranti, Salvini: «Rimpatriarli tutti? Ci metteremo 80 anni»

Matteo Salvini a Rtl 102.5 «Entro autunno stiamo lavorando per fare gli accordi di espulsione e rimpatrio volontario assistito con tutti i Paesi» di provenienza, ha aggiunto il vice premier spiegando: «Per ora l'unico che funziona è con la Tunisia, ne rimpatriamo 80 a settimana ma anche se ne espelliamo 100 ci mettiamo 80 anni». ​Il vicepremier ha poi sottolieanto che andrà in Tunisia entro settembre:

a lì ne sono arrivati più di 4mila e non c'è guerra, carestia, peste e non si capisce perché».

Sui magistrati. «Per carità di Dio non ce l'ho con i magistrati, come non ce l'ho con i dentisti o i tassisti. Se un tassista ti frega, non vuole dire che tutti ti fregano. Ma che ci sia qualche magistrato con chiare e evidenti simpatie politiche non svelo il mistero di Fatima». Lo ha detto Matteo Salvini in una intervista a Rtl 102.5. «Io posso essere criticato su tante cose, ma che sia un delinquente e un sequestratore penso possa far ridere», ha aggiunto il vicepremier riferendosi all'indagine sulla Diciotti.

