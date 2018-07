Salvini-Mannoia, lite su Twitter sul caso razzismo: «Dai Fiorella, canta che ti passa»

Botta e risposta via social tra Matteo Salvini e Fiorella Mannoia. Dopo la notizia dell'aggressione all'atleta azzurra Daisy Osakue, la cantante ha scritto su Twitter:

Ma che 'razza' di gente siete? Il lavoro del 'ministro della paura' sta dando i suoi frutti, ci si è messo d'impegno, giorno dopo giorno. Complimenti! Ora sarà soddisfatto

. A stretto giro, la risposta - sempre via social - del ministro dell'Interno e vicepremier:

Dai Fiorella, non esagerare, pensa al cielo d'Irlanda e canta che ti passa





Ancora qualche ora e, sempre via Twitter, la cantante chiama in causa Salvini che, in giornata, aveva risposto «non diciamo sciocchezze» a chi gli aveva chiesto se esistesse un'allerta razzismo: «No, ma non c’è nessun allarme razzismo. Siamo esagerati! Va tutto bene», si legge in un tweet di Mannoia, dove allega la notizia del senegalese che ha denunciato di essere stato insultato dal dipendente di una Asl.