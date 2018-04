Salvini a Berlusconi e Meloni: «Insieme al Colle. Piuttosto che governicchi, la parola torni agli elettori»

«La coalizione che ha vinto le elezioni è il centrodestra, chiederò Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni con Mattarella perchè ce lo hanno chiesto gli italianì » . Così il leader della Lega Matteo Salvini al Tg2. « Bisogna dialogare con i 5 Stelle - ha spiegato Salvini - che hanno preso i loro voti e chi dice no sbaglia. Non vedo l'ora che si smetta di parlare e si faccia il Governo. Il centrodestra unito con i 5 Stelle il Governo lo possono fare » .



Per il leader della Lega, « con i veti, i no e le antipatie non si va lontano. C'è un Paese che deve ripartire e spero che tutti facciano come la Lega: non facciamo capricci, abbiamo voglia solo di fare i fattì » . Salvini puntualizza comunque su due punti fondamentali: « Sicuramente non con il Pd e piuttosto che inciuci o governicchi, la parola torni agli elettorì » .

