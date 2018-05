Salvini dice no a Di Maio premier: M5S punta su un prof

di Marco Conti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Né Salvini né Di Maio. Per coprire la casella di palazzo Chigi si dovrà attendere ancora. Forse sino a lunedì. Almeno così c'è da augurarsi visto che, dopo tanto attendere, non sarebbe di buon gusto che il possibile candidato premier finisse nelle gazebarie prima di arrivare sul tavolo di Sergio Mattarella. Il weekend Di Maio e Salvini lo passeranno a consultare le rispettive basi. Uno con la piattaforma Rousseau, un altro attraverso i gazebo. Trattandosi - almeno così dicono - di contratto alla tedesca, ci si sarebbe aspettati un po' più di serietà e trasparenza nelle consultazioni che invece diventano poco meno di una scontata formalità per ratificare un accordo di ferro già siglato.