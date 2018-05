Le Pen e Salvini, «una cena a Parigi da 401 euro a testa»: spese pazze per 427mila euro

di Domenico Zurlo

Il Canard scrive che il gruppo ENL «ha accolto tutte le star della 'fasciosferà europea, dall'olandese Geert Wilders all'italiano Matteo Salvini, passando da Marine Le Pen, fino al giugno 2017». Fra le spese a carico del Parlamento europeo, che chiede un rimborso per 430.000 euro, figurano «centinaia di bottiglie di champagne, 60 bottiglie di Gevrey-Chambertin, una cena di Natale del gruppo nella sua interezza (140 persone) per la modica somma di 13.500 euro».



Il ristorante L'Ambroisie, di place des Vosges, è uno dei più prestigiosi e cari di Parigi, frequentato da capi di Stato (era il preferito da Jacques Chirac e Bill Clinton per i loro incontri al vertice) e da vedette della finanza e dello show-business. «I patrioti - commenta ironico il Canard Enchainé nel suo articolo - devono pur riprendere le forze per difendere il popolo dalla plutocrazia europea».

. Le spese pazze del gruppo degli(Europa delle Nazioni e della Libertà), che comprende ile lain Italia, rischiano di inguaiare seriamente sia, presidente del FN, sia, nel frattempo “occupato” con altre faccende istituzionali.Secondo quanto afferma il settimanale francese Canard Enchâiné, l’ufficio del Parlamento europeo avrebbe giudicato come non conformi spese per circa 427mila euro da parte del gruppo ENL, nel 2016: gli eurodeputati avranno tempo fino a metà giugno per presentare spiegazioni al dettaglio dei costi sostenuti.per cene, champagne e regali di Natale, da parte di un gruppo, l’ENL appunto, che si caratterizza per il sovranismo e in certi casi antieuropeismo.Tra le cene di lusso finite nel mirino, in particolare,, un ristorante costosissimo di Parigi vicino agli: un ristorante con tre stelle Michelin, in cui avrebbero cenato, da soli, proprio la Le Pen e Salvini, per una testa, a spese dei contribuenti europei. Non proprio il massimo per chi da un lato critica l’Europa, dall’altro ne sfrutta i privilegi per ragioni di diplomazia.