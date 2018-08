Braccianti morti a Foggia, Salvini: «Controlli a tappeto contro il caporalato»

«Chiederò controlli a tappeto per combattere, in tutta Italia, sfruttamento e caporalato». È quanto afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini dopo l'incidente a Foggia.LEGGI ANCHE Schianto tra furgone e un Tir: altri 12 braccianti morti nel foggiano «Altri 12 braccianti stranieri morti in un incidente stradale - aggiunge il ministro - non si può andare avanti così. Una preghiera per le vittime e le loro famiglie».