Salvini agli alleati: «Insieme al Quirinale». Berlusconi: ci rifletteremo. Sì di Meloni

Matteo Salvini propone agli alleati del centrodestra di andare tutti insieme al Quirinale per il nuvo giro di consultazioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni rispondonoi di sì.



«La coalizione che ha vinto le elezioni è il centrodestra, chiederò Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni con Mattarella perchè ce lo hanno chiesto gli italianì », ha detto il leader della Lega al Tg2. « Bisogna dialogare con i 5 Stelle - ha spiegato Salvini - che hanno preso i loro voti e chi dice no sbaglia. Non vedo l'ora che si smetta di parlare e si faccia il Governo. Il centrodestra unito con i 5 Stelle il Governo lo possono fare » .



Per il leader della Lega, « con i veti, i no e le antipatie non si va lontano. C'è un Paese che deve ripartire e spero che tutti facciano come la Lega: non facciamo capricci, abbiamo voglia solo di fare i fattì » . Salvini puntualizza comunque su due punti fondamentali: « Sicuramente non con il Pd e piuttosto che inciuci o governicchi, la parola torni agli elettorì » .



«Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvi Berlusconi», scrive Berlusconi in una nota.



«Ringrazio Salvini per aver accettato la proposta di Fratelli d'Italia: presentarsi insieme agli alleati alle prossime consultazioni con il Presidente Mattarella. La coalizione di centrodestra ha vinto le elezioni. Dunque se si intende rispettare la volontà popolare spetta al centrodestra l'incarico di formare il governo», ha affermato Meloni.





Venerd├Č 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:11



