Salvini, stretta su concessioni asilo per donne incinte, malati e bambini

Giro di vite sull'asilo. Con una circolare inviata a prefetti e presidenti delle Commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, chiede una velocizzazione nell'esame delle istanze ed una stretta sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il beneficio più concesso (quest'anno salito a quota 28%) e per il quale si invitano le commissioni alla «necessaria rigorosità dell'esame delle vulnerabilità degne di tutela».

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:34



© RIPRODUZIONE RISERVATA