Aquarius, Salvini esulta: «Vittoria, alzare la voce paga. Il governo è compatto»

Sulla vicenda della Aquarius «il governo è rimasto sempre compatto, alla faccia di chi trovava spaccature tra Lega e Cinquestelle». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una conferenza stampa nella sede della Lega a Milano.

Evidentemente alzare garbatamente la voce paga, cosa che il governo italiano non faceva da tempo immemore. Abbiamo aperto un fronte di discussione a livello continentale, sicuramente non si chiude oggi la partita ma è un primo importante segnale che l'Italia non può sostenere questo peso da solo».LEGGI ANCHE ----> La Spagna accoglie la nave