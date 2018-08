Salvini smentisce le indiscrezioni: non toglieremo gli 80 euro

«Il governo non pensa di togliere gli 80 euro e non vuole aumentare l'iva». È quanto afferma il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolineando che il governo sta lavorando «per attuare il programma». «Spiace dover rincorrere alcune indiscrezioni dei giornali - conclude - palesemente false e che servono solo per riempire le pagine di quotidiani ad agosto».

Giovedì 9 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA